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Gemeente Nuenen wil strook snippergroen verkopen

De gemeente Nuenen is van plan een strook snippergroen van 14 m² te verkopen. Het groen grenst aan een perceel op Waterhoenhof en kan alleen aan de eigenaar van dat perceel worden verkocht.

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Het gaat om een strook grond die volgens de gemeentelijke beleidsregels verkocht kan worden als het direct aansluit op het perceel van de koper. Deze regels zijn sinds 2010 van kracht.

De gemeente heeft vastgesteld dat er slechts één gegadigde is voor de aankoop van deze strook. Het perceel waarop de strook aansluit ligt aan de Waterhoenhof in Nuenen.

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