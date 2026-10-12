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Evenementenvergunning verleend voor KeinderKupkesFestival in Helvoirt

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het KeinderKupkesFestival op 31 januari 2027. Het evenement vindt plaats aan de Kloosterstraat 30 in Helvoirt.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 7 oktober 2026 verzonden. Het KeinderKupkesFestival is een jaarlijks terugkerend evenement dat doorgaans veel bezoekers trekt. Het festival wordt georganiseerd op een locatie in Helvoirt en biedt een breed programma.

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