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Evenementenvergunning verleend voor KeinderKupkesFestival in Helvoirt
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het KeinderKupkesFestival op 31 januari 2027. Het evenement vindt plaats aan de Kloosterstraat 30 in Helvoirt.
De vergunning is op 7 oktober 2026 verzonden. Het KeinderKupkesFestival is een jaarlijks terugkerend evenement dat doorgaans veel bezoekers trekt. Het festival wordt georganiseerd op een locatie in Helvoirt en biedt een breed programma.
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