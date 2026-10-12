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Loterij tijdens speelgoedbeurs in Helvoirt goedgekeurd
De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor een loterij tijdens de speelgoedbeurs van Stichting LEFH. De beurs vindt plaats op 7 november 2026 aan de Van Beringenstraat 2B in Helvoirt.
De speelgoedbeurs van Stichting LEFH wordt georganiseerd op de genoemde locatie in Helvoirt. Tijdens het evenement mag een loterij plaatsvinden, waarvoor de gemeente toestemming heeft gegeven. De ontheffing is op 8 oktober verzonden.
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