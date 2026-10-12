Advertentie
Veldtoertocht Alphen mag doorgaan op 8 november
Op 8 november mag de Veldtoertocht in Alphen plaatsvinden. De vergunning hiervoor is verleend.
Het evenement vindt buiten plaats aan de Stationsstraat 57 in Alphen en duurt van acht uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. De vergunning is meerjarig, wat betekent dat de organisatie de tocht ook in toekomstige jaren kan organiseren zonder nieuwe aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie