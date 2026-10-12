Veldtoertocht Alphen mag doorgaan op 8 november

Op 8 november mag de Veldtoertocht in Alphen plaatsvinden. De vergunning hiervoor is verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt buiten plaats aan de Stationsstraat 57 in Alphen en duurt van acht uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. De vergunning is meerjarig, wat betekent dat de organisatie de tocht ook in toekomstige jaren kan organiseren zonder nieuwe aanvraag.