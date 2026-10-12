Advertentie
Boom nabij Galderseweg in Alphen-Chaam mag deels gesnoeid worden
De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven om een boom nabij de Galderseweg 47e tot maximaal 30 procent te snoeien. Dit gebeurt als onderdeel van een nieuwbouwproject.
Het snoeien van de boom is nodig om het nieuwbouwplan in de buurt van Galderseweg 47e te kunnen realiseren. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. Er is een verplichting om na het snoeien nieuwe bomen te planten. De werkzaamheden starten na een wachttijd van vier weken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie