Boom nabij Galderseweg in Alphen-Chaam mag deels gesnoeid worden

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven om een boom nabij de Galderseweg 47e tot maximaal 30 procent te snoeien. Dit gebeurt als onderdeel van een nieuwbouwproject.

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Het snoeien van de boom is nodig om het nieuwbouwplan in de buurt van Galderseweg 47e te kunnen realiseren. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. Er is een verplichting om na het snoeien nieuwe bomen te planten. De werkzaamheden starten na een wachttijd van vier weken.