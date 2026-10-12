Navigatie overslaan
Ontdek

Boom nabij Galderseweg in Alphen-Chaam mag deels gesnoeid worden

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven om een boom nabij de Galderseweg 47e tot maximaal 30 procent te snoeien. Dit gebeurt als onderdeel van een nieuwbouwproject.

Gevonden voor jou

Het snoeien van de boom is nodig om het nieuwbouwplan in de buurt van Galderseweg 47e te kunnen realiseren. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. Er is een verplichting om na het snoeien nieuwe bomen te planten. De werkzaamheden starten na een wachttijd van vier weken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Alphen-Chaam

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.