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Vergunning verleend voor aanleg van uitweg in Zeeland
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan de Hoefslag 3 in Zeeland. Het besluit werd op 8 oktober genomen en is sindsdien van kracht.
De vergunning heeft betrekking op het maken of veranderen van een uitweg, inclusief het gebruik ervan. Het besluit is verzonden op 8 oktober. Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.
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