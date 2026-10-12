Vergunning verleend voor aanleg van uitweg in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan de Hoefslag 3 in Zeeland. Het besluit werd op 8 oktober genomen en is sindsdien van kracht.

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De vergunning heeft betrekking op het maken of veranderen van een uitweg, inclusief het gebruik ervan. Het besluit is verzonden op 8 oktober. Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.