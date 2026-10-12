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Bedrijfsgebouw mag gebouwd worden in Reek
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Radmakerstraat in Reek.
Het bedrijfsgebouw is bedoeld voor de huisvesting van één bedrijf en valt binnen het omgevingsplan. Het besluit is afgelopen donderdag verzonden. Voor meer informatie over de vergunning kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.
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