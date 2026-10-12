Wereld Sterren Circus komt naar Bevrijdingspark in Uden

Het Wereld Sterren Circus heeft een evenementenvergunning gekregen voor een voorstelling in het Bevrijdingspark in Uden. Het circus zal tussen 18 december en 3 januari zijn tenten opslaan.

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De gemeente Maashorst heeft de vergunning verleend voor het circus dat plaatsvindt aan de Violierstraat in Uden. Het evenement valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het Wereld Sterren Circus staat bekend om zijn voorstellingen met artiesten van over de hele wereld.