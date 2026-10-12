Navigatie overslaan
Ontdek

Wereld Sterren Circus komt naar Bevrijdingspark in Uden

Het Wereld Sterren Circus heeft een evenementenvergunning gekregen voor een voorstelling in het Bevrijdingspark in Uden. Het circus zal tussen 18 december en 3 januari zijn tenten opslaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft de vergunning verleend voor het circus dat plaatsvindt aan de Violierstraat in Uden. Het evenement valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het Wereld Sterren Circus staat bekend om zijn voorstellingen met artiesten van over de hele wereld.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.