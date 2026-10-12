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Dakkapel op Weebosserweg in Bergeijk mag vervangen worden

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het vervangen van een dakkapel op de Weebosserweg.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 8 oktober verzonden. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Door deze wijziging kan de eigenaar de dakkapel vernieuwen op het adres Weebosserweg 3 in Bergeijk.

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