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Dakkapel op Weebosserweg in Bergeijk mag vervangen worden
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het vervangen van een dakkapel op de Weebosserweg.
De vergunning is op 8 oktober verzonden. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Door deze wijziging kan de eigenaar de dakkapel vernieuwen op het adres Weebosserweg 3 in Bergeijk.
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