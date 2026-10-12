Vergunning voor nieuwe inrit in Bergeijk

Op Buske in Bergeijk is toestemming gegeven voor het aanleggen van een nieuwe inrit. Het besluit is op 8 oktober verzonden door de gemeente.

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De inrit wordt aangelegd op Buske 3 in Bergeijk. Het gaat om een omgevingsvergunning die door de gemeente Bergeijk is verleend. Het besluit heeft betrekking op het verbeteren van de toegang tot het perceel.