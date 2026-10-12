Oirschot geeft toestemming voor woning aan Konijnenberg

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het omzetten van een bedrijfswoning met bedrijfskantine naar een reguliere woning aan de Konijnenberg in Oost West en Middelbeers.

Gevonden voor jou

De vergunning was eerder al verleend, maar de publicatie daarvan was niet zichtbaar in het omgevingsloket. Daarom heeft de gemeente Oirschot het bericht opnieuw gepubliceerd, zodat de wijziging van de bestemming alsnog in het loket te vinden is. Dit heeft geen invloed op de bezwarentermijn, die niet opnieuw start.