Navigatie overslaan
Ontdek

Oirschot geeft toestemming voor woning aan Konijnenberg

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het omzetten van een bedrijfswoning met bedrijfskantine naar een reguliere woning aan de Konijnenberg in Oost West en Middelbeers.

Gevonden voor jou

De vergunning was eerder al verleend, maar de publicatie daarvan was niet zichtbaar in het omgevingsloket. Daarom heeft de gemeente Oirschot het bericht opnieuw gepubliceerd, zodat de wijziging van de bestemming alsnog in het loket te vinden is. Dit heeft geen invloed op de bezwarentermijn, die niet opnieuw start.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oirschot

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.