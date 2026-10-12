Oirschot krijgt twee laadplaatsen voor elektrische auto's

De gemeente Oirschot heeft besloten twee parkeerplekken bij Cloete 46 te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verkeersbesluit treedt in werking zodra de bijbehorende verkeersborden zijn geplaatst.

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Met dit besluit wil de gemeente Oirschot het elektrisch rijden verder stimuleren. Elektrische voertuigen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en zorgen voor minder geluidsoverlast. De nieuwe laadplaatsen worden aangelegd op een strategische locatie waar al voldoende reguliere parkeerplekken beschikbaar zijn. De exacte locatie is vastgesteld na overleg met de politie en een zorgvuldige afweging van belangen.