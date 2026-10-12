Oirschot wijst twee parkeerplekken aan voor elektrische voertuigen

De gemeente Oirschot heeft besloten om twee parkeerplaatsen bij Mostakker 2 te reserveren voor het opladen van elektrische auto's. Deze plekken worden gemarkeerd met speciale verkeersborden en komen beschikbaar na plaatsing van de laadpalen.

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Het besluit is genomen om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, omdat deze bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast veroorzaken. De gemeente Oirschot wil met deze maatregel meer openbare oplaadmogelijkheden bieden en zo de groei van elektrisch rijden ondersteunen. Volgens de gemeente zijn er voldoende reguliere parkeerplaatsen in de omgeving en wordt niemand onevenredig benadeeld.