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Oud E-station gesloopt in Diessen
In Diessen is een oud E-station aan de Emmerseweg 9 T gesloopt. De melding hiervoor is op 30 september afgehandeld door de gemeente Hilvarenbeek.
Het gaat om de verwijdering van een E-station, een gebouw waar elektrische apparatuur wordt opgeslagen of gebruikt voor energievoorziening. De melding is afgehandeld, wat betekent dat de sloop volgens de regels kon plaatsvinden.
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