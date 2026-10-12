Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aangelegd in Heusden

De gemeente Heusden heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen bij de Putterstraat 51 en 53.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is bedoeld voor een specifieke gebruiker en wordt gemarkeerd met bord E6 en een onderbord waarop het kenteken van het voertuig staat. Het besluit is genomen op basis van een aanvraag en zal het parkeren voor mensen met een handicap op deze locatie vergemakkelijken.