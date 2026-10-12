Advertentie
Perceel in Berlicum opgehoogd voor aanleg natuurbegraafplaats
Het perceel Hooghei in Berlicum is opgehoogd voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Het definitieve besluit hierover is op 8 oktober 2026 genomen.
De ophoging van het perceel maakt deel uit van werkzaamheden voor natuurbegraafplaats Hof van Hooghei. Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure voor omgevingswerkzaamheden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie