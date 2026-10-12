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Perceel in Berlicum opgehoogd voor aanleg natuurbegraafplaats

Het perceel Hooghei in Berlicum is opgehoogd voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Het definitieve besluit hierover is op 8 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De ophoging van het perceel maakt deel uit van werkzaamheden voor natuurbegraafplaats Hof van Hooghei. Het besluit is voorbereid volgens de standaard procedure voor omgevingswerkzaamheden.

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