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Kroegentocht Waspik krijgt vergunning voor februari 2027
De Kroegentocht in Waspik mag doorgaan op 8 februari 2027. Het evenement vindt plaats aan de Schotse Hooglandersstraat en heeft toestemming voor extra geluid.
De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het evenement Kroegentocht Waspik. Het feest duurt van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags en krijgt ontheffing voor het geluid. Het besluit is op 9 oktober 2026 bekendgemaakt.
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