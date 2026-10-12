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Gemeente Waalwijk stelt volgordelijst vast voor bouwprojecten
De gemeente Waalwijk heeft de definitieve volgordelijst vastgesteld voor projecten die eerder duidelijkheid willen over netcapaciteit. Deze lijst bepaalt de volgorde waarin aanvragen vanaf 1 oktober 2026 bij de netbeheerder worden ingediend.
De volgordelijst is opgesteld na beoordeling van ingediende projecten volgens gemeentelijke beleidsregels. Aanvragers hebben aanvullende gegevens en bewijsstukken aangeleverd, waarna de lijst definitief is gemaakt. Na publicatie in het Gemeenteblad wordt de landelijke planning gevolgd voor transportcapaciteitsaanvragen.
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