Navigatie overslaan
Ontdek

Gemeente Waalwijk stelt volgordelijst vast voor bouwprojecten

De gemeente Waalwijk heeft de definitieve volgordelijst vastgesteld voor projecten die eerder duidelijkheid willen over netcapaciteit. Deze lijst bepaalt de volgorde waarin aanvragen vanaf 1 oktober 2026 bij de netbeheerder worden ingediend.

Gevonden voor jou

De volgordelijst is opgesteld na beoordeling van ingediende projecten volgens gemeentelijke beleidsregels. Aanvragers hebben aanvullende gegevens en bewijsstukken aangeleverd, waarna de lijst definitief is gemaakt. Na publicatie in het Gemeenteblad wordt de landelijke planning gevolgd voor transportcapaciteitsaanvragen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.