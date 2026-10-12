Werkzaamheden in Bladel: van fietspaden tot windpark

In de gemeente Bladel staan verschillende werkzaamheden gepland, zoals de herinrichting van straten, het aanpassen van fietspaden en grondwerkzaamheden voor een windpark.

Gevonden voor jou

De Fons van der Heijdenstraat in Netersel wordt heringericht tussen week 47 van 2025 en week 52 van 2026. Ook worden de fietspaden op de Cartierheide verbeterd vanaf week 34 van dit jaar tot week 12 van 2027. Verder zijn grondwerkzaamheden voor windpark De Pals in volle gang. Deze duren tot week 8 van 2027 en worden uitgevoerd door verschillende aannemers.

Andere projecten zijn onder meer het aanleggen van een wateraansluiting voor de sloop van Den Herd en riool- en bestratingswerkzaamheden in Hoogeind-Driehuis. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Bladel.