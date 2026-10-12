Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe woning aan Meidoornweg in Mill krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg in Mill. Het besluit werd op 7 oktober genomen.

Gevonden voor jou

Naast het bouwen van de woning is ook het aanleggen of veranderen van een uitweg goedgekeurd. Het project valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard regels en specifiek beoordeeld moest worden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.