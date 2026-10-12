Nieuwe woning aan Meidoornweg in Mill krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg in Mill. Het besluit werd op 7 oktober genomen.

Gevonden voor jou

Naast het bouwen van de woning is ook het aanleggen of veranderen van een uitweg goedgekeurd. Het project valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard regels en specifiek beoordeeld moest worden.