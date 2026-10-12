Advertentie
Nieuwe woning aan Meidoornweg in Mill krijgt groen licht
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg in Mill. Het besluit werd op 7 oktober genomen.
Naast het bouwen van de woning is ook het aanleggen of veranderen van een uitweg goedgekeurd. Het project valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard regels en specifiek beoordeeld moest worden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie