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Lantaarnpaalborden voor kleutergym en volleybal in Oploo en Westerbeek

In Oploo en Westerbeek mogen lantaarnpaalborden worden geplaatst om kleutergym en mini-volleybal te promoten. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 8 oktober een vergunning verleend.

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De borden zijn toegestaan van 17 oktober tot en met 14 november. Met deze objectvergunning wil men sportactiviteiten voor jonge kinderen onder de aandacht brengen. De locaties zijn verspreid over de dorpen Oploo en Westerbeek.

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