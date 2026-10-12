Technische wijziging omgevingsplan Land van Cuijk aangekondigd

Het college van Land van Cuijk heeft een ontwerp wijzigingsbesluit gepresenteerd. Het gaat om een technische aanpassing van het omgevingsplan, die vanaf 13 oktober ter inzage ligt.

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De wijziging betreft een aanpassing van de wettelijke basis voor het welstandskader onder de Omgevingswet. Artikelen in het omgevingsplan worden aangepast van 'redelijke eisen van welstand' naar 'een goede omgevingskwaliteit'. Dit sluit aan bij de nieuwe Nota Uiterlijk van Bouwwerken Land van Cuijk 2026, die in december wordt vastgesteld.