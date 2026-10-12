Vrijstaande woning en uitrit mogen worden gebouwd in Cuijk

In Cuijk is toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning en het aanleggen van een uitrit. Het besluit is op 6 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning omvat zowel de bouw van de woning als het aanleggen van een nieuwe uitweg. Hiermee wordt een bouwactiviteit en een verandering in de infrastructuur aan de Meelbes mogelijk gemaakt. Het plan is goedgekeurd en kan nu uitgevoerd worden.