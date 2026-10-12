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Gebruik Haagsestraat in Cuijk aangepast
Het gebruik van een pand aan de Haagsestraat in Cuijk is gewijzigd. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 7 oktober een omgevingsvergunning verleend.
Door deze vergunning mag worden afgeweken van de regels in het Omgevingsplan. Het gaat om de locatie aan de Haagsestraat 2 in Cuijk. Dit soort wijzigingen kan invloed hebben op het gebruik van het gebouw en de omgeving.
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