Kleinschalig fietsenreparatiebedrijf toegestaan in Budel

In Budel heeft de gemeente Cranendonck een vergunning verleend voor een kleinschalig fietsenreparatiebedrijf aan huis. Het gaat om een initiatief aan de Dr. Schaepmanstraat.

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De vergunning is verleend als onderdeel van een omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat het bedrijf past binnen de ruimtelijke plannen van de gemeente. Het initiatief maakt gebruik van een bestaande woning als werkplek voor kleine fietsreparaties.