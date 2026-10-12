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Vergunning voor interne verbouwing in Maarheeze verleend
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een interne verbouwing aan de Everard Winterslaan in Maarheeze.
Het gaat om een bouwtechnische activiteit en een bouwproject binnen het omgevingsplan. De aanvraag betrof een pand aan de Everard Winterslaan. Belangrijke documenten over de vergunning zijn op afspraak in te zien bij het gemeentehuis.
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