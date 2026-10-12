Navigatie overslaan
Ontdek

Verbouwing woning aan Middelstraat in De Moer krijgt groen licht

De woning aan de Middelstraat in De Moer mag worden verbouwd. Het gaat om een nieuwe gevel, een dakvervanging en een uitbouw aan de achterzijde.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor werkzaamheden aan de woning op Middelstraat 37. Door de aanpassingen krijgt het huis een vernieuwde uitstraling en meer ruimte aan de achterzijde.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Loon op Zand

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.