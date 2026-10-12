Verbouwing woning aan Middelstraat in De Moer krijgt groen licht

De woning aan de Middelstraat in De Moer mag worden verbouwd. Het gaat om een nieuwe gevel, een dakvervanging en een uitbouw aan de achterzijde.

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De vergunning is verleend voor werkzaamheden aan de woning op Middelstraat 37. Door de aanpassingen krijgt het huis een vernieuwde uitstraling en meer ruimte aan de achterzijde.