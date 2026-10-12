Veldhoven start voorbereiding op gladheid

Vanaf half oktober worden wegen en fietspaden in Veldhoven voorbereid op de winter.

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De gemeente Veldhoven neemt nu alvast maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te waarborgen nu de kans op gladheid toeneemt. Deze voorbereidingen starten vanaf de tweede helft van oktober, passend bij het naderende winterseizoen.

Gladheid kan gevaarlijke situaties veroorzaken, vooral op drukke wegen en fietspaden. Om dit te voorkomen, worden verschillende preventieve acties uitgevoerd. Denk aan het strooien van zout en het controleren van belangrijke routes op risico's.

Veiligheid staat voorop

De gemeente benadrukt dat het gladheidseizoen een jaarlijkse uitdaging is. Goede voorbereiding moet ervoor zorgen dat het verkeer in Veldhoven zo min mogelijk hinder ondervindt van winterse omstandigheden.

Met de start van de maatregelen halverwege oktober, wil Veldhoven schade en ongelukken door gladheid zoveel mogelijk voorkomen. Dit geldt zowel voor fietsers als automobilisten die dagelijks gebruik maken van de lokale wegen.