Politie doet opmerkelijke vondst na de aanhouding twee mannen in Waalwijk

De politie heeft zaterdagochtend twee mannen (37 en 32) aangehouden aan de Heulstraat in Waalwijk. Agenten controleerden het tweetal en ontdekten dat zij inbrekersgereedschap bij zich hadden.

In de buurt van de twee mannen stonden op dat moment ook twee fatbikes die vermoedelijk gestolen waren. In combinatie met het gereedschap was dat voor de politie reden om hen mee te nemen naar het bureau.

Daar werd vervolgens een opmerkelijke ontdekking gedaan. In de broekzak van een van de twee mannen zat een sleutelbos met tientallen fietssleutels.

"Te veel voor in je broekzak. Alle merken kwamen voorbij. Handig voor dit boevengilde dus", schrijft Politie Waalwijk - Loon op Zand op Facebook.

De sleutelbos is in beslag genomen en een van de twee fatbikes is al teruggegeven aan de eigenaar in Den Bosch.

De recherche doet onderzoek naar de zaak.