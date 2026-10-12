Warm herfstweer keert terug, temperatuur stijgt tot ruim 20 graden

Na een kleine dip afgelopen weekend hebben we deze week te maken met zonnig en warm herfstweer. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Deze maandagochtend begon nog fris. Aan de grond vroor het zelfs, vertelde Van Bernebeek op de radio. "Het was 1 of 2 graden boven nul. Maar inmiddels is de zon doorgebroken en loopt de temperatuur flink op. Vanmiddag komen we uit op een graad of 18. Daarbij is er veel zonneschijn en staat er maar weinig wind. Het blijft ook overal droog. We krijgen een heerlijke middag."

Dinsdag hebben we te maken met wat meer bewolking. "In de loop van de dag valt misschien een spat regen, maar veel stelt dit allemaal niet voor", benadrukt de weerman van Weerplaza. "Ook dan is het zacht, met zo'n 18 graden." Woensdag en donderdag worden dan weer vrij zonnige dagen. "Met een zuidelijke stroming kan de temperatuur dan oplopen tot ruim 20 graden."

"De komende nachten koelt het maar moeizaam af."

Met koude nachten zoals die van zondag op maandag hoeven we deze week geen rekening meer te houden. "In die warmere lucht, met wat meer wind ook, koelt het 's nachts maar moeizaam af. Ik denk dat we de komende nachten tot het weekend niet veel lager gaan uitkomen dan 10 graden." Vanaf het weekend kan volgens Van Bernebeek de kans op een enkele bui weer wat toenemen. "Maar veel regen verwacht ik niet hoor. Wel gaat de temperatuur dan wat omlaag, naar een graad of 17. Maar ook dat is boven de norm voor de tijd van het jaar."