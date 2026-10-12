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Vergunning verleend voor kappen boom in Don Boscopark Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van een trompetboom in het Don Boscopark. Het besluit is genomen op 8 oktober.

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Het gaat om het vellen van houtopstanden, waarbij specifiek één trompetboom zal worden verwijderd. De locatie is aan de Waalreseweg in Valkenswaard. Volgens de gemeente zijn alle benodigde stappen gevolgd en is de vergunning definitief.

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