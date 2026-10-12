Bomen mogen worden gekapt aan Nieuwstraat in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van drie rode esdoorns aan de Nieuwstraat.

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Het gaat om bomen bij de huisnummers 29, 49 en 65. De aanvraag valt onder het vellen van houtopstanden, een term die gebruikt wordt voor het verwijderen van bomen of struiken. De vergunning is op 8 oktober 2026 verleend.