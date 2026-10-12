Afwijking omgevingsplan goedgekeurd in Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Dit geldt voor binnenstraten en gevelbanden op de Palletweg, Handelsweg en Containerweg.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van regels die normaal gelden voor binnenstraten en gevelbanden. Het gaat om adressen aan de Palletweg 1 tot en met 11, Handelsweg 2 tot en met 12 en Containerweg 4 tot en met 18 in Moerdijk.