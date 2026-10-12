Wijziging vergunning voor streekwinkel in Fijnaart

De gemeente Moerdijk heeft een gewijzigde vergunning verleend voor een streekwinkel aan de Blaaksedijk in Fijnaart. Het gaat om een aanpassing van een eerder goedgekeurd plan.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een streekwinkel op Blaaksedijk 14a in Fijnaart. Het eerdere plan is aangepast en goedgekeurd door de gemeente. De definitieve beschikking is op 8 oktober 2026 verzonden en treedt de dag na bekendmaking in werking.