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Uitweg verplaatst aan Edisonstraat in Roosendaal
In Roosendaal is een melding gedaan voor de verplaatsing van een uitweg aan de Edisonstraat 55a. Het besluit hierover is op 8 oktober verstuurd.
De uitweg wordt verplaatst op de locatie Edisonstraat 55a in Roosendaal. Dit kan invloed hebben op de bereikbaarheid en het gebruik van het terrein. Het besluit is recent genomen en verzonden door de gemeente.
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