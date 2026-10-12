Stroomstoring in Schaijk door graafwerkzaamheden

In Schaijk zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om zes minuten over tien en de netbeheerder verwacht deze rond half twee op te lossen.

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De stroomstoring in Schaijk is veroorzaakt door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5374 zijn getroffen.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. De verwachting is dat de storing rond half twee vanmiddag is opgelost.