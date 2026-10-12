Vergunning voor dakkapel in Budel verleend

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijgevel van een woning aan de Burgemeester Van Udenstraat in Budel.

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Het besluit is genomen op 7 oktober 2026. Het gaat om een zogenoemde omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de aanpassing past binnen de regels voor ruimtelijke ordening. Belanghebbenden kunnen de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis van Cranendonck.