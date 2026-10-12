Stroomstoring in Venhorst: monteur aan het werk

In Venhorst, gemeente Boekel, is sinds tien uur ’s ochtends een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht de storing rond half één op te lossen.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Venhorst begon om twintig minuten over tien vanochtend en treft postcodegebied 5428. Het aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van het stroomnet, zoekt momenteel naar de oorzaak.

Volgens de laatste informatie wordt de storing naar verwachting opgelost rond half één vanmiddag. Tot die tijd is het advies om rekening te houden met mogelijke hinder in het betreffende gebied.