FC Tilburg verliest ondanks sterke start tegen UDI’19

FC Tilburg heeft zondag een spannende wedstrijd gespeeld tegen UDI’19, maar verloor uiteindelijk met 2-5. De Tilburgse vrouwen begonnen sterk en kwamen op een comfortabele 2-0 voorsprong, maar een zware knieblessure en noodzakelijke wissels veranderden het wedstrijdverloop.

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De vrouwen van FC Tilburg begonnen zondag goed aan hun thuiswedstrijd tegen UDI’19/Swiss Sense. Dankzij doelpunten van Lisa Kats en Emre Segers namen zij al vroeg een 2-0 voorsprong. Ondanks een gemiste strafschop van de tegenstander bleven de Tilburgse speelsters de bovenliggende partij.

Het duel werd echter lange tijd stilgelegd door een zware knieblessure van een Tilburgse speelster. De blessure en daaropvolgende wissels zorgden voor een ander wedstrijdbeeld. UDI’19 wist vlak voor rust terug te komen tot een 2-2 gelijkspel.

UDI’19 sterker na rust

Na de pauze probeerde FC Tilburg opnieuw het initiatief te nemen. Toch bleken de bezoekers uit Uden effectiever in de afronding en liepen zij uiteindelijk uit naar een 2-5 overwinning. Trainer Caitlin Pluym zag ondanks het verlies positieve aanknopingspunten in het spel van haar team.

De gedachten bij FC Tilburg gaan vooral uit naar de speelster die geblesseerd raakte. De club wenst haar veel sterkte en een spoedig herstel. Ondanks de teleurstelling over het resultaat putten de Tilburgse vrouwen vertrouwen uit hun sterke spel in grote delen van de eerste helft.