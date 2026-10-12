FC Tilburg verliest ondanks veldoverwicht

FC Tilburg heeft zondag met 3-1 verloren van Gloria UC. Ondanks een groot veldoverwicht en voldoende kansen slaagde de ploeg er niet in om het rendement voor het doel te verzilveren.

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De wedstrijd begon ongelukkig voor FC Tilburg. Al na zeven minuten kwam Gloria UC op voorsprong via een doelpunt van Twan Bertes. De Tilburgse ploeg probeerde daarna het initiatief te pakken en kreeg meerdere mogelijkheden om te scoren, maar wist de gelijkmaker niet te maken. Vlak voor rust werd de situatie nog moeilijker toen Daan Rossi de voorsprong van Gloria UC verdubbelde naar 2-0.

Aansluitingstreffer biedt hoop

Na de rust gaf FC Tilburg niet op en bleef strijden voor een beter resultaat. In de 68e minuut bracht Xander Maas de spanning terug in de wedstrijd door de 2-1 te scoren. De hoop op een gelijkmaker was groot, maar opnieuw bleek het rendement voor het doel onvoldoende. In de 74e minuut besliste Tars Wildhagen het duel definitief door de 3-1 binnen te schieten namens Gloria UC.

Veel kansen, weinig doelpunten

Trainer Younes Kanoun gaf na afloop aan dat het gebrek aan efficiëntie voor het doel de doorslag gaf. FC Tilburg blijft ondanks deze nederlaag in de brede middenmoot van de vierde klasse met zeven punten uit vier wedstrijden. De verschillen op de ranglijst zijn klein, waardoor er nog volop mogelijkheden zijn voor de ploeg.

Volgende week krijgt FC Tilburg de kans om zich te herstellen en dichterbij de bovenste plaatsen te komen. Het benutten van kansen zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn.