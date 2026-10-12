Oud Gastelse Brouwers groeit bij NAC Breda

De zeventienjarige Mylan Brouwers uit Oud Gastel heeft vrijdag indruk gemaakt bij NAC Breda tijdens zijn invalbeurt tegen MVV. Na een uur spelen bracht hij energie in het team en liet hij zich zien op de linkerflank.

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Mylan Brouwers werkt hard aan zijn rol binnen de selectie van NAC Breda. De jonge verdediger, die in februari 2026 zijn eerste contract tekende, blijft zich richten op leren en groeien. Hij maakte vrijdag minuten tegen MVV en creëerde zelfs een kans die net niet werd benut. “Het begin was even wennen, maar ik kwam er steeds beter in,” zegt hij.

Familie speelt een grote rol in de carrière van Brouwers. Na elke wedstrijd zoekt hij zijn ouders op, die hem altijd met een trotse blik ontvangen. “Dat geeft mij motivatie om door te gaan en ze nog trotser te maken,” vertelt hij. Deze steun vormt een belangrijke drijfveer voor de speler uit Oud Gastel.

Hechte groep

Brouwers voelt zich steeds meer thuis in het team, waar hij zowel van ervaren spelers als van jonge talenten zoals Pepijn Reulen en Thomas Goos veel leert. Hij waardeert de tips van oudere teamgenoten, ook al kunnen die soms streng zijn. “Ik pak hun adviezen op en werk eraan. Tegelijkertijd probeer ik zelf ook medespelers te coachen en te helpen.”

De wedstrijd tegen MVV toont zijn bedrijvigheid op het veld. Zowel aanvallend als verdedigend leverde hij een bijdrage, wat hem tevreden stemt. “Ik ben blij met mijn invalbeurt en natuurlijk met de overwinning van het team,” aldus Brouwers.