Shuryjano Cornecion maakt officieel debuut bij PSV

Shuryjano Cornecion heeft vrijdagavond zijn officiële debuut gemaakt voor PSV 1. Hij viel in de 83e minuut in tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen, die met 2-0 werd gewonnen. De middenvelder uit Oisterwijk speelde eerder al oefenwedstrijden, maar dit was zijn eerste officiële optreden.

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De wedstrijd tegen sc Heerenveen markeerde een nieuwe mijlpaal in de carrière van de 18-jarige Shuryjano Cornecion. Na afloop ontving hij de Frederik, een traditie binnen PSV bij een eerste officiële wedstrijd in het eerste elftal. Eerder dit jaar maakte hij ook zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie.

Cornecion heeft inmiddels dertien wedstrijden gespeeld in de Eerste Divisie, waarin hij twee keer scoorde. Daarnaast kwam hij vorig seizoen al in actie in de UEFA Youth League, een internationale competitie voor jeugdteams van Europese clubs.

Jeugdopleiding bij PSV

De jonge voetballer werd geboren in Oisterwijk en sloot zich in 2016 aan bij PSV, waar hij begon bij de O8. Sindsdien doorliep hij de volledige jeugdopleiding van de Eindhovense club. Zijn talent bleef niet onopgemerkt bij de KNVB. Cornecion speelde voor de nationale jeugdteams Oranje O17, O18 en O19.

Bovendien heeft hij internationale ervaring opgedaan met Curaçao O20, waarvoor hij meerdere WK-kwalificatiewedstrijden speelde. Het officiële debuut in het eerste elftal van PSV is een belangrijke stap in zijn ontwikkeling als profvoetballer.