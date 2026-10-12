Eneco Tour wielrenwedstrijd doorkruist Goirle

De Eneco Tour komt donderdag 15 oktober door Goirle. De tijdrit van deze wielerwedstrijd start en eindigt in Tilburg en gaat deels over Goirles grondgebied. Verschillende wegen worden van 8.30 tot 16.00 uur afgesloten voor verkeer. Lokale omleidingen worden ingesteld.

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De Eneco Tour is een zesdaagse wielerwedstrijd door Nederland. Op donderdag 15 oktober vindt de derde etappe plaats, een tijdrit met start- en finishlocatie bij Stappegoor in Tilburg. Het parcours loopt voor een groot deel door Goirle, wat gevolgen heeft voor de bereikbaarheid.

Om de wielrenners veilig te laten rijden, worden meerdere wegen in Goirle tijdelijk afgesloten. Het gaat om de Abcovenseweg, delen van de Kerkstraat, Beeksedijk, Hilvarenbeekseweg, Lage Wal en Bacseweg. De afsluitingen duren van 8.30 tot 16.00 uur. Vrijliggende fietspaden naast het parcours blijven wel toegankelijk.

Verkeersomleidingen

Het verkeer in Goirle wordt lokaal omgeleid via de Guido Gezellelaan, Van Haestrechtstraat en Aabeekstraat. Wie tussen 8.30 en 16.00 uur naar Hilvarenbeek wil, wordt geadviseerd om via de snelweg en N269 te rijden.

Bewoners van de wijk Hoge Wal en de straat Leijzoom hebben aangepaste routes. De wijk Hoge Wal is via de rotonde Abcovenseweg-Rillaersebaan te bereiken, maar uitrijden kan alleen via de rotonde Abcovenseweg-Guido Gezellelaan. Vanaf hier rijden bewoners met het parcours mee richting de Van Haestrechtstraat, waar verkeersregelaars hen van het parcours afleiden.