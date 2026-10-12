Stroomstoring treft Nieuwendijk, herstel verwacht rond één uur

In Nieuwendijk, gemeente Altena, is sinds vanochtend elf uur een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht dat de storing rond één uur vanmiddag is opgelost.

Gevonden voor jou

De storing treft in ieder geval postcodegebied 4255GE. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen in de regio, onderzoekt de oorzaak.

De werkzaamheden zijn gestart en het herstel wordt naar verwachting binnen enkele uren afgerond. Tot die tijd kan het nog even duren voordat alle getroffen adressen weer stroom hebben.