Advertentie
Stroomstoring in Knegsel door graafwerkzaamheden
• Aangepast
De stroomstoring in Knegsel is voorbij. Minder dan honderd adressen zaten sinds tien over tien zonder stroom door graafschade. De storing werd opgelost om twee minuten over twaalf.
In Knegsel, gemeente Eersel, ontstond vanochtend een stroomstoring door graafschade. Bij graafwerkzaamheden werd per ongeluk een kabel beschadigd, waardoor minder dan honderd adressen zonder stroom zaten.
De storing begon om tien over tien en zou volgens de netbeheerder rond kwart voor twaalf worden opgelost. Uiteindelijk duurde de storing iets langer en was het probleem twee minuten over twaalf verholpen. Het getroffen postcodegebied was 5511.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie