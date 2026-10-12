Nieuwe uitdaging Frank Lammers: ‘Je moet ooit in je leven een kroeg hebben’
Frank Lammers heeft er een nieuwe rol bij: die van kroegeigenaar. De Mierlose acteur en regisseur vertelt in de podcast Ni Na Lammers Luisteren over zijn nieuwste avontuur: volkscafé Reve in Amsterdam. Samen met zijn vrouw Eva en een vriend is hij deze kroeg begonnen. Hoewel er personeel is, sluit Lammers niet uit dat hij zelf ook achter de tap gaat staan. “Je moet toch ooit in je leven een kroeg hebben gehad, vind ik.”
De naam van het café verwijst naar schrijver Gerard Reve, legt Lammers in de podcast uit. Dat zegt hij er maar even bij, voor de jongere generatie. "Want die leest steeds minder boeken." Op het terras komt een spreuk van Reve te hangen die de sfeer alvast goed samenvat: 'Ik drink niet meer dan strikt noodzakelijk'.
"Ik ga er zelf staan wanneer ik daar zin in heb."
De kroeg is niet alleen van Lammers. Zijn vrouw Eva en een vriend zijn mede-eigenaar. Eva schrijft kookboeken en gaat op woensdagen zelf koken in het café. Lammers gaat er staan wanneer hij er zin in heeft. De prijzen willen ze laagdrempelig houden.
Lammers wil dat iedereen bij Reve terecht kan. Het moet een toegankelijke kroeg zijn waar je binnenloopt voor een drankje, iets te eten en een gezellige avond.
"Lammers gaat nu pas echt ontdekken hoe hard werken dit is."
Voordat de eerste gasten komend weekend welkom zijn, moest er nog flink worden geklust. Lammers is naar eigen zeggen al heel de week aan het verbouwen. Dit gaat niet zonder slag of stoot: tijdens het slopen bleef hij ergens achter hangen en daarbij liep hij een flinke verwonding aan zijn hand op.
Een eigen kroeg beginnen, blijkt dus niet alleen een kwestie van gezelligheid. In de podcast wordt dan ook gegrapt dat Lammers nu pas echt gaat ontdekken hoe hard werken dit is. Zelf lijkt 'ie vooral heel veel zin te hebben in het avontuur.