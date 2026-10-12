Nieuwe uitdaging Frank Lammers: ‘Je moet ooit in je leven een kroeg hebben’

Frank Lammers heeft er een nieuwe rol bij: die van kroegeigenaar. De Mierlose acteur en regisseur vertelt in de podcast Ni Na Lammers Luisteren over zijn nieuwste avontuur: volkscafé Reve in Amsterdam. Samen met zijn vrouw Eva en een vriend is hij deze kroeg begonnen. Hoewel er personeel is, sluit Lammers niet uit dat hij zelf ook achter de tap gaat staan. “Je moet toch ooit in je leven een kroeg hebben gehad, vind ik.”

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De naam van het café verwijst naar schrijver Gerard Reve, legt Lammers in de podcast uit. Dat zegt hij er maar even bij, voor de jongere generatie. "Want die leest steeds minder boeken." Op het terras komt een spreuk van Reve te hangen die de sfeer alvast goed samenvat: 'Ik drink niet meer dan strikt noodzakelijk'.

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Het volkscafé staat dan wel in Amsterdam, maar krijgt een Brabants tintje. Zo komen er Brabantse bieren op de tap en mogen 'goeie worstenbroodjes' natuurlijk niet ontbreken.

"Ik ga er zelf staan wanneer ik daar zin in heb."

De kroeg is niet alleen van Lammers. Zijn vrouw Eva en een vriend zijn mede-eigenaar. Eva schrijft kookboeken en gaat op woensdagen zelf koken in het café. Lammers gaat er staan wanneer hij er zin in heeft. De prijzen willen ze laagdrempelig houden. Lammers wil dat iedereen bij Reve terecht kan. Het moet een toegankelijke kroeg zijn waar je binnenloopt voor een drankje, iets te eten en een gezellige avond.

"Lammers gaat nu pas echt ontdekken hoe hard werken dit is."