De Oliemeulen kampt met financiële tegenvallers en vraagt om hulp

Omgewaaide bomen, een ingestorte bouwkeet, tegenvallende bezoekersaantallen en persoonlijk leed binnen de organisatie. De Oliemeulen in Tilburg kreeg de afgelopen jaren flink wat klappen te verwerken en vraagt nu hulp van het publiek.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat maakte het dierenpark zondag bekend in een uitgebreid bericht op Facebook. Volgens De Oliemeulen hebben meerdere tegenslagen ervoor gezorgd dat de financiële ruimte flink is afgenomen, terwijl het park juist wil investeren in de toekomst. Reeks aan tegenslagen

De problemen begonnen volgens het dierenpark na het overlijden van oprichter en eigenaar Jan Walhout. Daarna volgden verschillende tegenvallers elkaar op. Een speeltuin moest vanwege de slechte staat direct worden afgebroken, bomen waaiden op dierenverblijven en een oude bouwkeet stortte in. Ook zag de organisatie zich genoodzaakt een nieuwe bedrijfsbus aan te schaffen. Daar kwamen volgens De Oliemeulen stijgende kosten en een tegenvallende zomer nog bovenop. Het dierenpark zag de bezoekersaantallen tijdens de zomervakantie achterblijven, terwijl die periode normaal gesproken juist belangrijk is voor de inkomsten. De vakantieperiode werd bovendien gekenmerkt door liefst zes hittegolven, waardoor minder mensen het park bezochten.

Ook op persoonlijk vlak kreeg de organisatie het zwaar te verduren. De dochter van Jan Walhout, die inmiddels leiding geeft aan het dierenpark, kreeg de diagnose borstkanker. Toekomstplannen onder druk

Ondanks al die tegenslagen kijkt De Oliemeulen vooruit. Het dierenpark heeft de kans gekregen een grote kas over te nemen. De kas zelf wordt geschonken, maar de kosten voor het afbreken, vervoeren en opnieuw opbouwen zijn volgens de organisatie momenteel niet op te brengen. Met de kas hoopt De Oliemeulen te kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van het park. Daarbij wordt gedacht aan grotere en mooiere verblijven voor de dieren. De organisatie schrijft zelfs te dromen van een park met meer ruimte per verblijf. Crowdfundingactie

Om die plannen mogelijk te maken, is De Oliemeulen een crowdfunding gestart. Dat doet het park omdat de reserves de afgelopen jaren zijn afgenomen, terwijl de kosten juist zijn opgelopen. Met de inzamelingsactie hoopt De Oliemeulen genoeg geld op te halen om de kas naar Tilburg te halen en daarmee een volgende stap te zetten richting de toekomst van het dierenpark.