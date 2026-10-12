Stroomstoring in Vinkel: herstel verwacht rond drie uur

In Vinkel is sinds kwart voor twaalf een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond drie uur opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 5382 in Vinkel, een kern binnen de gemeente Den Bosch. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is op dit moment nog niet duidelijk.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio. Voorlopig wordt gewerkt aan een oplossing, die naar verwachting binnen enkele uren gereed is.