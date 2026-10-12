Bakker Swaanen bestaat 100 jaar: 'Worstenbroodjes sturen we op naar Máxima'

Een grote vraag was het niet, of Dennis Swaanen uit Hilvarenbeek later als hij groot was de bakkerij van zijn ouders zou overnemen. Hij is nota bene in diezelfde bakkerij geboren. "Het was mijn droom om bakker te worden", zegt Dennis. Zijn bakkerij in Hilvarenbeek bestaat 100 jaar en mag zich sinds dit weekend Hofleverancier van de Koning noemen.

Klanten die maandagochtend brood komen halen worden getrakteerd op een boterkoek of krentenbol. Een man maakt een buiging als hij binnenkomt, een ander zegt: “Proficiat mevrouw de hofleverancier”, tegen een medewerkster. "Het is druk voor een maandagochtend", merkt Dennis. "Het is niet zo dat je een brood opstuurt naar de koning en vraagt of je hofleverancier mag worden", vertelt hij verder. "Er gaat een flink onderzoek naar de geschiedenis van je bedrijf aan vooraf."

Maar die eretitel die kwam er na dat flinke onderzoek. Als bedankje heeft Dennis wel een idee: "Ik stuur een zak worstenbroodjes en een vlaai naar Den Haag", naar Paleis Huis ten Bosch bedoelt Dennis specifiek, waar Koning Willem-Alexander samen met Koningin woont.

Wat is een Hofleverancier? De Koning kan zijn wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine bedrijven als ze meer dan 100 jaar bestaan en een goede reputatie hebben. Het wil niet zeggen dat het bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis heeft. Het is dus alleen een eretitel. Alleen het Staatshoofd kan het recht tot het voeren van het de eretitel 'Hofleverancier' verlenen. De titel wordt voor 25 jaar toegekend. Daarna kan verlenging worden aangevraagd voor een volgende periode van 25 jaar.

Feest met de burgemeesters

Afgelopen zaterdag is het 100-jarige bestaan van bakkerij Jan Swaanen uitgebreid gevierd met de burgemeesters van Hilvarenbeek en Oisterwijk. Zij hebben de bakker ook de eretitel overhandigd. "De vader en moeder van mijn oma zijn dit bedrijf ooit begonnen. Dat ik zaterdag de eretitel in ontvangst heb mogen nemen maakt me heel trots." In de bakkerij werken was altijd al zijn droom. "De combinatie bakken en ondernemen vind ik fantastisch", glundert hij. "Daar zitten echt alle elementen in. We bakken brood met spelt en rogge-graan uit de molen die op een steenworp afstand van onze bakkerij staat. Het brood is dus lokaal en speciaal." Brabants lekkerste worstenbroodje

Swaanen werd afgelopen jaar derde in de verkiezing van Brabants lekkerste worstenbroodje en eerste met hun vegan worstenbroodje. Het recept komt van zijn opa. En de volgende generatie baktalent staat al klaar. "Mijn dochter is net één jaar oud. Maar die mag helemaal zelf weten wat ze gaat doen", sluit de bakker af.