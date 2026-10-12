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Fietser raakt gewond bij botsing in Roosendaal

Aangepast
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Twee fietsers zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Hendrik Gerard Dirckxstraat in Roosendaal. Een van de twee is daarbij gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht laat de politie weten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het ongeluk waren twee fietsers betrokken. De politie geeft op X aan op zoek te zijn naar de andere fietsster. "Zij heeft geen gegevens achtergelaten en we komen graag met haar in contact", legt de politie uit.

Het gaat om een vrouw van rond de 60-70 jaar oud. Ze heeft grijs haar en droeg een langere donkerblauwe jas.

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